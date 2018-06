Droombaan voor bierfanaat

Daarvoor hoef je niet veel te kunnen, maar minimaal 18 jaar zijn is wel een vereiste. Verder is Heineken op zoek naar iemand die minimaal vijf jaar lang, vijf uur per week beschikbaar is, die beschikt over een goed geur- en smaakvermogen en zich goed kan uitdrukken in de Nederlandse taal. Een opleiding is niet nodig: ’dat speelt geen rol’, zo staat te lezen in de vacaturetekst.

Thuisgebracht met taxi

Kandidaten moeten wel in een straal van 25 kilometer rond Zoeterwoude wonen, maar zelf voor vervoer zorgen, is niet nodig. „Voor de trainingssessies en uiteindelijke smaaktestsessies word je met de taxi opgehaald en weer thuisgebracht.” Dat is overigens niet omdat je stomdronken naar huis gaat. „Er hoeft geen alcohol te worden genuttigd, bij het proeven dient het bier namelijk uitgespuugd te worden.”