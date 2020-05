De ruggengraat van Boris Johnson

Na zijn persconferentie maandag werd Cummings bij thuiskomst belaagd door demonstranten. Ⓒ Foto EPA

LONDEN - Het aantal vijanden dat Dominic Cummings de afgelopen jaren heeft gemaakt is ontelbaar. Maar als de premier van het land je vriend is, dan is je positie onaantastbaar. Dat leert de sage rond Dominic Cummings, de belangrijkste politieke adviseur van premier Boris Johnson en degene die volgens velen de ware regie voert vanuit Downing Street 10.