Keniaanse stammen willen €200 miljard compensatie van Britten

De Talai en de Kipsigis willen 200 miljard euro - en een excuus - omdat de Britten in Kericho, in het westen van het land, grote stukken land van de lokale bevolking inpikten. In Kericho wordt op grote schaal thee geteeld.

De Talai claimen dat ze werden gedwongen in een nabij gelegen vallei te wonen, waar het krioelde van de muskieten en tseetseevliegen. Dat zou voor ernstige ziekten, sterfgevallen en dood vee hebben gezorgd. Bij de onfhankelijkheid van Kenia in 1963 bleek het voor hen onmogelijk hun land terug te vorderen. De thee-producenten hadden zich er definitief gevestigd. „Ons land wordt nu bezet en gebruikt door bedrijven als Unilever, Williamson Tea, Finlay’s en Lipton, die er enorme winsten maken”, zo schrijven de stammen in hun aanklacht.

Dat het Britse leger zich schuldig zou hebben gemaakt aan moord, verkrachting, marteling en onwettige opsluiting wordt ook genoemd in de aanklacht, maar dat vormt niet de hoofdmoot.

De Britse regering heeft al eerder excuses gemaakt en beloofd Keniaanse slachtoffers van de Mau Mau-opstand in 1950 te compenseren, maar de Talai en de Kipsigis claimen dat dit over heel andere misdaden gaat, die zich al tientallen jaren voordien hebben afgespeeld.