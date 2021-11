Nieuwe coronaregels: vaker mondkapje op, vaker QR-code tonen

De coronatoegangsbewijzen werden al gebruikt bij hotels, restaurants, cafés, theaters, bioscopen en voetbalstadions. Gebruikers laten ermee zien dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, negatief getest zijn of onlangs hersteld zijn van een besmetting. Dit wordt vanaf zaterdag uitgebreid naar musea, kermissen, sportscholen, zwembaden en koren. Daarnaast moeten mensen de QR-code voortaan ook op terrassen van cafés laten zien, en niet alleen meer binnen. Later wordt het mogelijk nog uitgebreid naar pretparken en dierentuinen. De regel zou ook gelden voor amateursporten in de buitenlucht, maar dat is ingetrokken na kritiek.

Mondkapjes zijn vanaf zaterdag verplicht in supermarkten en andere winkels, bibliotheken, pretparken, het openbaar vervoer, op vliegvelden, in vliegtuigen en in de taxi. Mensen met een contactberoep, zoals masseurs en kappers, en hun klanten moeten ook een mondkapje op. Studenten en docenten op mbo’s, hogescholen en universiteiten moeten een mondkapje op als ze door de gang lopen. Wie zich niet aan de regel houdt, kan een boete van 95 euro krijgen.