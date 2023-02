Werkstraffen voor Eritreeërs na groepsaanranding Hoorn

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de aanranders zijn doorgegaan nadat de vrouw - onder meer met een duw – duidelijk had gemaakt dat ze niet gediend was van wat de mannen „een versierpoging” noemden.

De rechtbank acht bewezen dat twee daders – waarvan één minderjarige - daadwerkelijk ontuchtige handelingen hebben gepleegd bij de vrouw door aanrakingen op haar bovenbeen. De zwaarste straf van 80 uur is voor een volwassen ontuchtpleger. De destijds minderjarige (17 jaar) verdachte krijgt de laagste werkstraf van 30 uur. In tegenstelling tot de eis van het openbaar ministerie legde de rechtbank geen voorwaardelijke celstraffen op.

Het slachtoffer is door de gebeurtenis zwaar getraumatiseerd. Wachtend op de bus bij het station van Hoorn kwam een man naast haar zitten. Even later sloten nog eens vier jongemannen haar in. Ze spraken haar aan in een vreemde taal en zwaaiden met bankbiljetten. Het duurde vervolgens niet lang tot de betastingen op haar bovenbeen begonnen. De vrouw heeft last van slaapverlamming als gevolg van haar trauma’s: „Ze kan dan ’s nachts opeens niet meer bewegen en heeft dan herbelevingen”, verklaarde haar advocate tijdens de rechtszaak.