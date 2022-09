Noodweer Italië verwoest b&b van Nederlandse Ronnie en Bianca: ’Garage stond tot 2,5 meter blank’

Het stel uit Oosterland (Zeeland) had op 29 april een oude molen gekocht in Pietralunga, aan de voet van de Apennijnen in de regio Umbrie, het groene hart van Italië. Ze hadden op 30 mei een b&b geopend, Casa Biron, met tien hectare grond.

Het liep voortreffelijk. Toeristen kwamen massaal op het droomhuis af, de hele zomer was het continu volgeboekt. Er was ook een lieflijk beekje in de buurt, die deze zomer bijna helemaal droog stond.

Maar de afgelopen dagen kwam plotseling aanhoudend noodweer. Alles veranderde in een mum van tijd. En juist vanuit dat beekje kwam het gevaar. „Het ging zo ontzettend snel. Het water kwam een meter boven de brug uit. Onze garage is helemaal ondergelopen. De garage is drie meter hoog en stond tot 2,5 meter blank. Alles wat er in de garage was werd verwoest en door modderstromen weggevaagd. Ook onze auto en allemaal dure gereedschappen”, aldus de aangeslagen Bianca.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ EIGEN FOTO

Ⓒ EIGEN FOTO

Bekijk ook: Zeker tien doden in Italië na zware regenval en overstromingen

„We hebben afgelopen nacht niet geslapen. We hebben thuis ook geen wifi verbinding meer, de paal en de lantaarns zijn ook met de modderstroom van de rivier meegesleurd. Ik ben nu bij de buurvrouw. We hebben wel licht in het huis, maar op het terrein rondom ons is het pikkedonker”, aldus Bianca. „Afgelopen nacht was het te gevaarlijk om ons te helpen. Die modderstroom was ontzettend woest. Het was echt bizar.”

Hard huilen

Bianca: „We hadden nog gasten bij onze b&b. We hebben ze in veiligheid kunnen brengen. Gelukkig is hun auto gespaard gebleven, al was er veel modder, en konden ze nog naar huis. We zijn zelf door de stromende regen een stuk berg opgelopen. We konden niet te ver naar boven, omdat daar ook een waterstroom naar beneden ging. Dus we hebben ergens op een plekje waar niet zo veel water was in de regen gewacht tot het veiliger werd en het water ging zakken, met al onze beestjes erbij, onze honden en katten. We hebben alles meegenomen natuurlijk. Ook mijn zoon van veertien is er bij, hij is gelukkig heel sterk.”

De eigenaar van wie ze de oude molen hadden gekocht was nog langs gekomen. „Hij moest hard huilen, want hij was daar geboren en het was al honderden jaren in de familie. Hij heeft het altijd geweldig gevonden dat wij de molen weer met de b&b nieuw leven hadden ingeblazen. Maar voorlopig kunnen we even niets doen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Ⓒ EIGEN FOTO

Keihard werken

Toch willen Ronnie en Bianca zich niet uit het veld laten slaan. Bianca: „We gaan keihard eraan werken om het weer terug te brengen zoals de bedoeling was. Gelukkig zijn de kamers boven nog in orde. Het terrein, de tuin, de keuken, de trappen en de garage, dat moeten we allemaal aanpakken. Maar we willen wel verder gaan. De gemeente kon ons vannacht niet helpen omdat het te gevaarlijk en pikkedonker was, maar ze helpt ons nu heel goed.” Ook hebben Nederlanders een doneeractie gestart „Noodweer Italie Casa Biron” waar verscheidene landgenoten al bedragen hebben overgemaakt. Een steun die Ronnie en Bianca in deze moeilijke tijd zeker goed kunnen gebruiken.