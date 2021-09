Megaproces Bataclan-aanslag: dossier miljoen pagina’s dik

Volg de zaak hieronder via de tweets van correspondent Eveline Bijlsma.

De zaak duurt naar verwachting negen maanden. De uitspraak staat momenteel gepland voor 24 en 25 mei volgend jaar. 330 advocaten werken aan het proces, 300 slachtoffers worden gehoord en ook de voormalig Franse president François Hollande zal getuigen. Het dossier is bijna een miljoen pagina’s dik.

Meer dan duizend politieagenten worden ingezet om de veiligheid tijdens het proces te bewaren. „De terroristische dreiging is hoog in Frankrijk, zeker tijdens deze zaak”, meent de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Hij heeft opgeroepen tot waakzaamheid. Wie toestemming heeft om de zaak bij te wonen moet door meerdere controlepunten, waarna ze in een speciaal voor de gelegenheid gebouwde rechtszaal komen, of in andere ruimtes waar de hoorzittingen worden uitgezonden.

Abdeslam

Een van de mensen die moet voorkomen is Salah Abdeslam, de enige aanslagpleger die er levend vanaf kwam. Hij is medio januari 2022 aan de beurt om te spreken, maar het is niet zeker of hij gebruik gaat maken van zijn spreektijd.

Verdachten in een zwaarbeveiligd konvooi op weg naar de rechtbank. Ⓒ REUTERS

De andere verdachten zouden bijvoorbeeld wapens en valse documenten hebben geleverd of zouden de daders hebben vervoerd of onderdak hebben geboden. Niet alle verdachten zouden op de hoogte zijn geweest van kwade bedoelingen van de aanslagplegers.