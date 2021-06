Naakte inbreker neemt duik in zwembad en stampt parkieten dood

De huiseigenaar vertelt geschokt zijn verhaal aan Amerikaanse media. „Gelukkig waren de kinderen niet thuis”, zegt Mat Sabz. Hij stond ineens oog in oog met de naakte inbreker. Sabz confronteerde de man en vroeg wat hij aan het doen was. „Dit is mijn huis, wat doe jij hier”, kreeg hij daarop te horen.

Sabz trok zich snel terug in zijn slaapkamer. „Ik had meteen door dat dit niet een persoon is waarmee je nog verder in gesprek gaat.”

De ongenode gast nam ondertussen een duik in het zwembad. Ook probeerde hij wat kleren uit die in het huis lagen, zo is te zien op camerabeelden. Op het moment dat hij de twee huisparkieten ziet, haalt hij ze uit de kooi. „Eerst lachte hij naar ze als een soort seriemoordenaar. Daarna greep hij er een vast, liet die vallen en begon er vervolgens op te stampen. De andere vogel had het helemaal door en begon al te piepen, maar hij deed weer precies hetzelfde.”

De werkelijke huiseigenaar had inmiddels de politie aan de lijn. Een gewapende agent had de indringer al snel in het vizier en nam hem mee. Het bleek te gaan om een 34-jarige man, Paul Kiyan. Hij is onder meer aangeklaagd voor dierenmishandeling. Er wordt onderzocht of hij drugs gebruikt had, meldt Fox 11.