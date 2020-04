Coronadebat: apart steunplan voor de horeca

„In de horeca stapelen ze nu geen glazen, maar problemen”, zegt Dijkhoff. Uitgerekend in deze sector lijken de steunmaatregelen gaten te vertonen, stelt de liberaal. Hij is vooralsnog voorzichtig over het heropenen van de terrassen. „Als je de terrassen op de pleinen weer open doet, zitten de metro’s weer vol”, schets hij.

Ook met de sportsector moet nader overleg komen over hoe die weer van start kunnen gaan, zo vraagt Dijkhoff het kabinet. Mocht het medisch adviesorgaan van het kabinet, het Outbreak Management Team, adviseren dat contactberoepen als kappers weer met bepaalde voorzorgsmaatregelen kunnen werken, dan moet het kabinet niet wachten tot 20 mei met het doorvoeren van dat advies, vindt de fractievoorzitter. RIVM-directeur Jaap van Dissel had die optie woensdagochtend in een briefing aan de Kamer al opgeworpen.

„De economie krijgt klappen”, beaamt PVV-leider Wilders. Hij wil de economie weer opstarten, te beginnen met de horeca, ’het liefst vóór 20 mei’. „Dat betekent wel dat er meer moet worden getest.” Hij wil dat er meer aan bron- en contactonderzoek wordt gedaan zonder gebruik van de corona-app. „Geef mensen perspectief. Op hun vrijheid, op het behouden van hun baan.”

Tegelijk vindt Wilders het ’te vroeg’ om het basisonderwijs weer te laten beginnen. Hij wijst erop dat onderzoek nog is omgeven door onzekerheden. „Kinderen kunnen het thuis overdragen op hun verzorgers.” Volgens het het OMT spelen kinderen amper een rol in de verspreiding van het virus. Ze worden amper besmet, en als ze worden besmet, dan krijgen ze het van de ouders en zijn ze aanmerkelijk minder vaak ziek.

CDA-leider Heerma waarschuwt juist voor te snelle versoepelen. „Het is net als met de bergsport: de meeste ongelukken gebeuren in de afdaling.”