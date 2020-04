Rutte: ’Als versoepeling eerder kan, doen we het eerder’

„In de horeca stapelen ze nu geen glazen, maar problemen”, zegt Dijkhoff. Uitgerekend in deze sector lijken de steunmaatregelen gaten te vertonen, stelt de liberaal.

Premier Rutte beaamt dat de horeca het zwaar heeft en dat de verkoop van afhaalmaaltijden geen alternatief zijn voor de normale omzet. „En je kunt je personeel niet eindeloos terrasstoelen laten verven.” Hij belooft te kijken welke onderdelen van de horeca niet of niet genoeg profiteren van de steunmaatregelen.

Contactonderzoek

„De economie krijgt klappen”, zegt PVV-leider Wilders. Hij wil de economie weer opstarten, te beginnen met de horeca, ’het liefst vóór 20 mei’. Voor Rutte is die drie weken ’niet heilig’. „Als het eerder kan, doen we het eerder.”

„Dat betekent wel dat er meer moet worden getest”, vindt Wilders. Hij wil dat er meer aan bron- en contactonderzoek wordt gedaan zonder gebruik van de corona-app.

Het RIVM gaat met spoed de GGD vragen om meer werk te maken van het opsporen van mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus. Buurlanden Duitsland en België steken veel meer tijd en energie in het achterhalen van de mensen met wie een besmet persoon in aanraking is geweest. Dat moet bij ons ook gebeuren, vindt Wilders. „Mensen hunkeren naar perspectief.”

Tegelijk vindt de PVV-leider het ’te vroeg’ om het basisonderwijs weer te laten beginnen. Hij wijst erop dat onderzoek nog is omgeven door onzekerheden. „Kinderen kunnen het thuis overdragen op hun verzorgers.”

Volgens het het OMT spelen kinderen amper een rol in de verspreiding van het virus. Ze worden amper besmet, en als ze worden besmet, dan krijgen ze het van de ouders en zijn ze aanmerkelijk minder vaak ziek.

Economen

In de Kamer leeft overigens breed het gevoel dat het kabinet zich nu wel heel eenzijdig - namelijk alleen medisch - laat adviseren in de aanpak van de coronacrisis. Zowel VVD, CDA, D66, PvdA en CU vinden dat er ook deskundigen van andere beroepsgroepen betrokken moeten zijn. Premier Rutte zegt toe onder leiding van de Sociaal-Economische Raad een denktank op te zetten die kijkt naar de economische effecten van de coronamaatregelen.

Afdaling

CDA-leider Heerma waarschuwt juist voor te snelle versoepelen. „Het is net als met de bergsport: de meeste ongelukken gebeuren in de afdaling.”

De Kamer pleit verder voor meer voorwaarden aan bedrijven die steun krijgen, bijvoorbeeld verlaging van winstbelasting en het stoppen uitkeren van dividend of bonussen. Volgens D66-leider Jetten moet bijvoorbeeld KLM groener gaan vliegen wil ze steun krijgen. De VVD sluit het stellen van nadere voorwaarden niet uit. Bedrijven die steun misbruiken, komen wat Dijkhoff betreft niet in aanmerking. Of, zoals SP-leider Marijnissen het verwoordt: „Bedrijven die het in hun botte hersens halen om misbruik te maken van de regeling, moeten alles tot op de laatste cent terugbetalen.”

Volgens premier Rutte ligt het ’voor de hand’ voorwaarden te stellen aan bedrijven die overheidssteun ontvangen om de coronacrisis door te komen.