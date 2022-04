Tweede verdachte opgepakt voor fatale schietpartij Hoofddorp

Buitenland

Drama in de VS: peuter (2) schiet per ongeluk zusje (4) dood

Een drama in het Amerikaanse stadje Chester in Pennsylvania: een peuter van twee heeft per ongeluk zijn zusje van vier doodgeschoten. De twee zaten samen in een auto terwijl hun vader aan het tanken was bij een supermarkt. De peuter zou een pistool in zijn handen hebben gehad en het per ongeluk hebb...