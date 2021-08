Extreem hete dagen én nachten op Canarische eilanden

In Tasarte op Gran Canaria werd maandag een temperatuur van 45,6 graden gemeten. Van afkoeling 's nachts was er amper sprake, rond middernacht was het er nog steeds 42 graden. Ook op het eiland Tenerife koelde het nauwelijks af en was het op het vliegveld 's nachts nog steeds 41,5 graden.

Een hogedrukgebied ten westen van het Iberisch schiereiland is de oorzaak van de extreme hitte op de Canarische eilanden. De hoge nachtelijke temperaturen worden veroorzaakt door een harde oostelijke wind vanuit de Sahara. Deze blaast de toch al hete lucht ook 's nachts richting het aardoppervlak waardoor de lucht nog meer opwarmt. Donderdag kan het op de eilanden nog tussen de 35 en 40 graden worden, vanaf vrijdag brengt een koelere lucht vanuit het noorden verlichting.