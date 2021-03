58 arrestaties bij protest Amsterdam

Een grote groep betogers werd op de Leidsekade in het centrum van Amsterdam ingesloten door de mobiele eenheid. De demonstranten trokken even daarvoor vanaf het Museumplein door de stad, nadat ze door waterkanonnen van de politie kletsnat waren gespoten.

In de binnenstad werden de demonstranten klemgezet en gearresteerd. Ze werden in bussen gezet en verplaatst naar andere delen van de stad.

Zaterdag werd een noodbevel afgekondigd voor de demonstratie door de stad: „Een dynamische demonstratie is verboden. De driehoek kondigt per direct een noodbevel af. Dat betekent dat mensen op deze plek en in deze vorm niet mogen demonstreren. Ga naar huis.”

Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn had zaterdag nog kritiek op burgemeesters die het demonstratierecht inperken. „Dat is waarvoor je moet oppassen in een democratische rechtsstaat”, zei Oudshoorn, die vroeger bij de politie werkte en zelf burgemeester was in Oudshoorn, tegen Nu.nl.

Het besluit van de Amsterdamse burgermoeder Halsema wordt hypocriet genoemd omdat ze bij een eerdere BLM-demo nog zei dat ’demonstreren altijd mag, ook zonder het te melden’.

Veteranen

Ondanks het verbod van de politie kwamen honderden, misschien zelfs duizenden mensen bijeen in het centrum van Amsterdam.

Honderden, misschien duizenden mensen hadden zich zaterdag in Amsterdam verzameld. Ⓒ Hollandse Hoogte / Remco Koers

De groep zette zich in beweging nadat de politie meldde dat iedereen zou worden aangehouden.

Op het moment dat de eerste betogers werden opgepakt, liepen honderden personen in de richting van de Van Baerlestraat.

Ze waren op het Museumplein bijeengekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aangezien het protest niet was aangemeld, werd het verboden en greep de politie in. Daarbij kwam de politie ook tegenover een linie veteranen te staan.

Zij waren naar verluidt naar de hoofdstad getrokken om ’de orde te bewaren’ en vormden een linie tegenover de agenten. Het Veteranen Platform heeft zich van de actie gedistantieerd en benadrukt dat de mensen op het Museumplein niet namens alle veteranen opereerden.

Eerder al werd het Museumplein aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie personen preventief fouilleren. Het Museumplein is de afgelopen tijd wekelijks het toneel van onaangekondigde demonstraties, waarbij al diverse keren rellen uitbraken.

