LIVE | Betogers in Amsterdam ingesloten

Opnieuw is een noodbevel afgekondigd, meldt de gemeente op Twitter. „Een dynamische demonstratie is verboden. De driehoek kondigt per direct een noodbevel af. Dat betekent dat mensen op deze plek en in deze vorm niet mogen demonstreren. Ga naar huis.”

Het Museumplein is inmiddels leeg. De groep zette zich in beweging nadat de politie meldde dat iedereen zou worden aangehouden. Op het moment dat de eerste betogers werden opgepakt, liepen honderden personen in de richting van de Van Baerlestraat.

Ze waren op het Museumplein bijeengekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aangezien het protest niet was aangemeld, werd het verboden en greep de politie in. Daarbij kwam de politie ook tegenover een linie veteranen te staan. Die waren naar verluidt naar de hoofdstad getrokken om ’de orde te bewaren’.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen al zijn opgepakt.

Eerder al werd het Museumplein aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie personen preventief fouilleren. Het Museumplein is de afgelopen tijd wekelijks het toneel van onaangekondigde demonstraties, waarbij al diverse keren rellen uitbraken.