LIVE | Waterkanonnen op Museumplein ingezet

Betogers tegen de coronamaatregelen moeten het Amsterdamse Museumplein meteen verlaten. Er is een noodbevel uitgevaardigd. Tegen wie dat niet opvolgt zal de politie optreden.

Verslaggever Marcel Vink is op het Museumplein en doet via Twitter verslag

Hoewel de waterkanonnen zijn ingezet, blijven de meeste actievoerders blijven staan met gele paraplu’s. Een deel van de groep is gaan zitten.

De aanwezigen roepen onder meer: ’Liefde, vrijheid, geen dictatuur’, zingen You never walk alone en hebben een lang lint aan spandoeken bij zich met teksten als ’vaccinatiepaspoort = apartheid’. Eerder werden veteranen opgeroepen een linie te vormen tussen de mobiele eenheid en de betogers. Op beelden zijn personen te zien met baretten, die voor de groep in de houding staan.

De gemeente kondigde een noodbevel af toen de demonstranten zich verzamelden op het Museumplein. De politie is massaal aanwezig.

„Agressie tegen de politie wordt niet getolereerd. Ga naar huis en houd daarbij voldoende afstand”, schrijft de gemeente op Twitter.

Eerder al werd het Museumplain aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie personen preventief fouilleren. Het Museumplein is de afgelopen tijd wekelijks het toneel van onaangekondigde demonstraties, waarbij al diverse keren rellen uitbraken.