Nooit eerder was dit gevechtsterrein zo belangrijk in een conflict Wordt de strijd in Oekraïne de eerste ruimte-oorlog ooit?

Door Wilson Boldewijn en Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Een SpaceX Falcon 9 raket stijgt op van Cape Canaveral Space Force Station. De raket draagt 55 Starlink internet satellieten. Ⓒ ANP/HH

Is de oorlog in Oekraïne de eerste ruimte-oorlog ooit? Experts gaan ervan uit dat voor het eerst het volledige potentieel aan satellieten wordt benut om de tegenstander een stap voor te zijn. „Je hebt de lucht, het land, de zee en cyberspace”, zegt Patrick Bolder, oud-kolonel van de luchtmacht. „De ruimte, dat is het vijfde militaire domein.”