’De muizen zaten onder het plafond’

Amsterdam - Hoewel de Huurcommissie in Amsterdam eindelijk weer wat actiever kan handelen in geschillen rond huurprijzen en achterstallig onderhoud, is het niet altijd gezegd dat een uitspraak leidt tot verbetering. Er blijven horrorverhalen bestaan, waarbij huurders met vreselijke woonomstandigheden te maken hebben. Nataliya Makhortova kan erover meepraten: schimmel, lekkages en gestolen stroom.