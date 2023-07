Premium Het beste van De Telegraaf

Kiam (8) uit Blaricum heeft wereldrecord op 600 meter: hoe serieus is zo'n jeugdrecord?

Ⓒ Gitta Hekman

BLARICUM - De achtjarige Kiam Ros uit Blaricum is de snelste ter wereld op de zeshonderd meter. Een natuurtalent noemen ze hem bij zijn club Zuidwal in Huizen. Maar hoe serieus is zo’n jeugdrecord? We zochten het uit.