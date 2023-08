Twee mannen na vechtpartij studentencampus Nijmegen nog vast

Het gaat om een 38-jarige man uit Nijmegen en een 18-jarige man uit Oegstgeest. Ze zouden studenten van de rechts-nationalistische studentenvereniging GNSV hebben verwond tijdens een introductiemarkt. Een derde man, van wie de identiteit eerder niet kon worden vastgesteld, is inmiddels vrijgelaten. Het gaat om een 32-jarige man uit Nijmegen.

Volgens de politie ging de vechtpartij om een „conflict tussen twee groepen mensen om verschillende meningen.” De politie meldt dat de verdachten geen studenten van de universiteit zijn. Bij de vechtpartij raakten drie mensen licht gewond.

Bruls: tegendemonstranten GNSV moeten zich schamen

De demonstranten die maandag bestuursleden van de rechts-nationalistische studentenvereniging GNSV in Nijmegen hebben aangevallen, moeten zich schamen. Hun gedrag is niet toelaatbaar en past niet binnen de democratische rechtsorde waarin voor elke mening van rechts tot links volop plaats moet zijn. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls over de vechtpartij, die maandag uitbrak tijdens de Introductiemarkt van de Radboud Universiteit tussen zich antifascistisch noemende demonstranten en drie leden van de Groot Nederlandse Studentenvereniging.

Het is volgens Bruls niet de eerste keer dat antifascisten in Nijmegen bijeenkomsten van andersdenkenden verstoren. Hij wijst op rellen bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida en op ongeregeldheden bij de orthodox-katholieke stichting Civitas Christiana. „De vrijheid van meningsuiting verstoren valt op geen enkele manier goed te praten. Als je wil opkomen voor minderheden moet je je schamen voor zulke methodes”, vindt de burgemeester. Hij noemt het gedrag van de demonstranten „misselijk.”

Het is niet bekend of GNSV in Nijmegen een locatie heeft om aspirant-leden te ontvangen. „Dat hoeven we ook niet te weten. Dat weten we ook niet van andere studentenclubs en daar heeft de gemeente ook niks mee te maken. Zolang er geen extreme dingen gebeuren of de openbare orde wordt verstoord gunnen we iedereen een plaats. Deze club is heel nieuw. We zullen zien hoe het verder gaat”, aldus Bruls.