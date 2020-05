’Tsjetsjeense leider Kadyrov in ziekenhuis met coronavirus’

„Ramzan Kadyrov is met een vliegtuig naar Moskou gebracht”, schrijft het Russische staatspersbureau TASS, dat een medische bron aanhaalt. Ook andere media schrijven over de ziekenhuisopname van Kadyrov, die momenteel 43 jaar is. De leider zou in stabiele toestand verkeren. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd op het nieuws.

Tsjetsjenië is een autonome republiek in het zuidwesten van Rusland. De regio, die overwegend islamitisch is, strijdt voor onafhankelijkheid. Kadyrov is sinds 2007 president van Tsjetsjenië.

’Provocateurs en terroristen’

Kadyrov staat bekend om zijn harde aanpak, zo ook met het coronavirus. Zo noemde hij dokters die klagen over te weinig beschermingsmiddelen „provocateurs.” Mensen die zichzelf niet isoleren noemt Kadyrov „terroristen” die volgens hem in kuilen begraven zouden moeten worden. De Tsjetsjeense president heeft al jaren de touwtjes in handen in het gebied.

Kadyrov is niet de eerste politicus die in Rusland wordt opgenomen met het coronavirus. Zo raakte de Russische premier Michail Misjoestin in april besmet. Ook de woordvoerder van de Russische president Poetin, Dmitri Peskov, kreeg het virus.