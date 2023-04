Rechter verbiedt amateurbeelden zonder toestemming op pornosite

Xhamster.com krijgt drie weken om filmpjes waarvoor geen toestemming is gegeven door alle mensen in beeld, te verwijderen. Als EOKM dan toch ontdekt dat beeldmateriaal op de site staat zonder toestemming, kan een dwangsom worden opgelegd als de website niet binnen drie werkdagen handelt na melding. De dwangsom bedraagt 10.000 euro per video en kan oplopen tot een maximum van 30.000 euro als de video niet tijdig offline wordt gehaald. Het verbod geldt wereldwijd als op de beelden personen te zien zijn die in Nederland wonen.

De stichting droeg tijdens de behandeling van de zaak aan dat onbekend is of de vrouwen die in de amateurvideo’s te zien zijn, toestemming hebben gegeven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van wraakporno of van een hack.

Zo was er een video op xhamster.com met de titel ’lieve pijpbeurt’ waar wel een toestemmingsformulier voor was meegestuurd, maar die kwam van de man van wie alleen het geslachtsdeel in beeld was. EOKM startte de zaak nadat slachtoffers zich bij de hulplijn van de stichting hadden gemeld .

De advocaten van xhamster.com voerden aan dat sinds 2021 met toestemmingsformulieren wordt gewerkt en dat er dus sindsdien geen filmpjes zonder toestemming kunnen worden geplaatst. Op de vraag van de rechter of xhamster.com het dan geen probleem vindt dat dit mogelijk wel het geval is met filmpjes van vóór 2021, zeiden de advocaten dat dit niet meer te controleren valt. „Daar zijn het te veel video’s voor.”

Xhamster.com beraadt zich nog op een eerste reactie.