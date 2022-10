Nederland stevent af op immigratierecord: ’Dit is ongekend’

Binnenland

Asieldeal blijft overeind na ingelast CU-congres

Ondanks kritiek van CU-leden keert de kleinste regeringspartij zich niet tegen de asieldeal van de coalitie. Dat is de uitkomst van een ingelast CU-congres in Ede. „Het is gewoon niet prettig om een compromis te sluiten, maar we gaan op de weg voorwaarts”, zegt CU-leider Gert-Jan Segers.