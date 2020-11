Illegaal feest in feestzaal Katwoude, politie grijpt ook in Moerdijk en Arnhem in

De agenten uit Arnhem en Moerdijk plaatsen afgekomen op een melding van geluidsoverlast. Het feest in een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse dorp is meteen beëindigd en alle aanwezigen kregen een bekeuring. Alle 92 aanwezigen in Katwoude kunnen een boete tegemoet zien, net als de organisatoren.

Het is niet duidelijk of en hoeveel bekeuringen er in de Gelderse stad zijn uitgeschreven.