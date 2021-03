Gemeente Krimpen vraagt kerken om diensten digitaal te houden

De brief volgt op het besluit van de Mieraskerk in Krimpen om, evenals de Sionkerk in Urk, de deuren weer te openen voor alle gelovigen. De Krimpense burgemeester Martijn Vroom en de wethouders vinden dat geen goed idee. Ze wijzen erop dat de besmettingen ook in hun gemeente weer enorm toenemen.

„Al lange tijd is het dringende advies van de overheid om u aan de maatregelen te houden. Ook als kerkganger. Kom niet samen in grote groepen en houd altijd anderhalve meter afstand. En ook: zing niet als u toch in kleine kring samenkomt. Volg de kerkdienst alstublieft digitaal”, staat in de brief. „Als gemeentebestuur vragen wij u om solidariteit met wie ziek zijn en met wie thuisblijven. Wij vragen u om vol te houden.”

De Mieraskerk meldt op zijn site dat zondag iedereen de gelegenheid wordt gegeven om met inachtneming van de 1,5 meterregel de erediensten bij te wonen. Dominee Anthonie Kort wilde niet aan de telefoon komen voor een reactie.

Onwenselijk

De fractie van Leefbaar Krimpen uitte eerder al haar zorgen. „Wij vinden dit absoluut een onwenselijke situatie. Vergeet niet dat deze kerk een van de grootste is in Nederland met zo’n 1900 leden. Er is plaats voor zo’n 1500 mensen in de kerk. Je moet gewoon niet willen dat die allemaal bij elkaar komen, met alle mogelijke gezondheidsgevolgen van dien”, zei raadslid Oscar Suijk, die schriftelijke vragen hierover had gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. „Die mensen gaan de volgende dag ook weer naar de supermarkt.”

Volgens Suijk behoren de coronacijfers in Krimpen aan den IJssel tot de hoogste in de regio. „De kerk heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Wij roepen de Mieraskerk dan ook op om af te zien van het wagenwijd openzetten van de deuren”, aldus Suijk, die ook vreest voor de komende paasdagen. „Wij begrijpen heel goed dat Pasen, naast Kerst, wellicht de belangrijkste dag is voor een gelovige. Toch roepen wij de vertegenwoordigers van de kerken, en ook hun leden, op om niet massaal naar de kerk te gaan.”

Ook de fractie van de VVD in Krimpen betreurt het besluit van de kerk. „Corona maakt geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Je brengt de hele samenleving in gevaar”, aldus Sharon Tollenaar. „Iedereen heeft de morele plicht om zich aan de maatregelen te houden.”