Probleemjeugd tekent voor goed gedrag

Zo komt er een verschijningsplicht als hun minderjarige kind moet voorkomen en gaat de gemeente, naar Brits voorbeeld, gedragscontracten sluiten. Houdt een jongere zich niet aan de afspraken, dan dreigt een gebiedsverbod of boete. Uit de zogenoemde OTP-pilot - een speciale zitting voor minderjarigen waarbij geen rechter aanwezig is - blijkt dat een verschijningsplicht voor ouders wel degelijk werkt. In dergelijke zaken kunnen ouders ook het dringende advies krijgen om opvoedingsondersteuning te accepteren.

"Maar liefst negentig procent van de ouders die van tevoren werden benaderd verscheen ook daadwerkelijk op de rechtszitting van hun kind. Daarom willen we de OTP (Oproep Ten Parkette) ook voortzetten. Het is goed om ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om herhaling te voorkomen", aldus burgemeester Aleid Wolfsen.

Het gedragscontract geldt voor criminele jongeren van 12 tot 18 jaar die op straat overlast veroorzaken. Daarbij worden afspraken gemaakt dat het zogeheten Aanstormend Talent, zoals de gemeente deze jongeren ietwat cynisch omschrijft, bezigheden achterwege houdt als hinderlijk rondhangen op straat, fikkie stoken, rondcrossen op scooters op stoepen en het intimideren van buurtbewoners.

Deze risicojongeren wordt een contract aangeboden waarin ze zwart op wit beterschap beloven. Als de jongere het contract niet accepteert of zich niet aan de afspraken houdt, dan dreigt de burgemeester met sancties.

Wolfsen: "Bij schending van het contract zal ik een gebiedsverbod opleggen en indien nodig ook boetes gaan uitdelen."