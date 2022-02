Man (24) aangehouden voor phishing, politie vindt ook Pokémon-kaarten en gouden kalashnikov

Buitenland

Oekraïne meldt cyberaanvallen op defensie en banken

Terwijl nog steeds onduidelijk is of de Russen met wapens buurland Oekraïne willen aanvallen, meldt de Oekraïense regering in Kiev wel agressie via het internet. Het gaat om zogenoemde cyberaanvallen op het Oekraïense ministerie van Defensie. Ook grote staatsbanken werden doelwit.