Vermoedelijk tientallen telefoons gestolen tijdens dancefeest in Johan Cruijff ArenA

Het evenement, met onder anderen Armin van Buren, Martin Garrix en DJ Tiësto was uitverkocht en is een van de hoogtepunten van ADE. Veel bezoekers kwamen uit het buitenland. De politie roept mensen op zich te melden als hun telefoon gestolen is tijdens het evenement. „Hopelijk hebben we jouw telefoon gevonden!”, zo meldt zij op Instagram.