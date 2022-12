Gruwelijke vondst in Laren: doodgemarteld paard met snijwonden in geslachtsdeel

Dat meldt de politie dinsdag. In gesprek met NH Nieuws vertellen de eigenaren van paard Luc dat hij gevonden werd met ernstige snijwonden. De dader zou zelfs geprobeerd hebben Luc zijn geslachtsdeel af te snijden. „De dader moet echt een onwijze psychopaat zijn, gewoon knettergek”, aldus eigenaar Arnold tegen de regionale omroep.

Arnold vertelt hoe zijn vrouw Virginia gebeld werd door de eigenaar van het stuk land waar Luc stond. Deze kreeg namelijk argwaan toen hij het paard niet meteen zag. „Mijn vrouw belde mij erg overstuur op. We zijn meteen gaan kijken, maar konden echt niet geloven wat we zagen”, vervolgt Arnold.

Het is vooralsnog onbekend wat er precies met Luc is gebeurd. Het vermoeden is dat hij eerst is verdoofd of vergiftigd en de dader daarna tekeer ging met waarschijnlijk een mes. „We zijn er echt kapot van, vooral Virginia is onwijs verdrietig. Het is ook echt niet in woorden te beschrijven. Als ik vertel wat er gebeurd is, word ik er weer misselijk van”, zegt Arnold.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.