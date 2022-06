VVD staat open voor ’solidariteitstaks’ bedrijven

Dat zegt Hermans in het debat over de Voorjaarsnota in reactie op een voorstel van SP-leider Marijnissen. Die oppert grote bedrijven meer belasting te laten betalen en het geld dat dat oplevert te gebruiken voor lastenverlichting voor burgers. „Dat is best een interessante gedachte om over na te denken”, vindt VVD’er Hermans. „Dat vind ik één die we moeten verkennen en onderzoeken.”

Het is niet voor het eerst dat dit idee van een ’solidariteitsheffing’ – bedrijven die meer winst maken als gevolg van een crisis – tevoorschijn komt. Ten tijde van de coronacrisis werd het plan ook vaker geopperd. Door linkse partijen, maar ook het CDA vroeg destijds om varianten voor zo’n taks te laten onderzoeken. De VVD stemde daar toen tegen.

Het onderzoek kwam er wel, maar stuitte op de nodige bezwaren van het ministerie van Financiën. Zo is het moeilijk om te bepalen wie dankzij de crisis meer winst maakt en vervolgens de taks moet betalen, schreef toenmalig staatssecretaris Vijlbrief. En het is lastig om die eventueel met terugwerkende kracht te heffen. Een algemene belastingverhoging voor alle bedrijven kan wel, maar dat ziet Hermans niet zitten omdat daarmee ook bedrijven worden geraakt die nog aan het opkrabbelen zijn na de coronacrisis.

Koopkracht

Hermans wordt ook onder vuur genomen vanwege een gebrek aan plannen voor koopkrachtreparatie. Ze zegt in reactie op PvdA-fractieleider Kuiken open te staan voor haar plan om via de zorgtoeslag meer geld bij burgers te krijgen. Hermans wil ook kijken of er ’vandaag nog’ wat gedaan kan worden aan koopkracht, maar zet er meteen de kanttekening bij dat het wel ergens van betaald moet worden en uitvoerbaar moet zijn. Tijdens het debat bij de presentatie van het regeerakkoord, in januari, zei Hermans nog dat het kabinet voor iedereen in Nederland ’een plusje, een positief en evenwichtig koopkrachtbeeld’ wilde presenteren.

Als GL-leider Klaver haar vraagt wat haar plannen zijn, zegt ze verder aan het kabinet te willen vragen aan welke knoppen voor dit jaar nog gedraaid kan worden. „Gratis medelijden”, vindt Klaver. „U heeft onderhandeld over de Voorjaarsnota, dat had u toen moeten vragen.”

Hermans wil wel van het kabinet weten of eventuele hogere btw-opbrengsten voor de schatkist door de oplopende prijzen nog gebruikt kunnen worden voor koopkrachtingrepen.