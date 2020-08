Voortvluchtige tbs’er Henk E. aangehouden op Texel

De man keerde begin juli niet terug van zijn verlof. Daarna werd hij op meerdere plaatsen gezien, onder meer in Zoutelande, Rotterdam, Renesse en Rilland.

Dinsdagavond werd een melding via Burgernet verspreid, nadat E. mogelijk fietsend was gezien in het Belgische deel van het Brabantse grensdorp Putte. Diezelfde avond besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de ontsnapte E. Dat leidde tot 27 tips.

De politie verdenkt de man ervan achter een gewapende overval maandagavond op een supermarkt in Den Helder te zitten. Rond 20.00 uur werd daar de Aldi aan de Vrede en Vrijheid overvallen. De dader bedreigde een medewerker en maakte zich met nog onbekende buit uit de voeten.

De 61-jarige E. werd in 1998 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.