Tartaar van tonijn met wasabicouscous witlof en ansjovis-limoendressing

Gelukkig maar, want sommige vissoorten smaken zonder tussenkomst van een pan het best. Wij gaan vandaag voor tonijntartaar, rauw dus. Breng de vis alleen licht op smaak met zout, de dressing doet de rest.

Nodig voor 4 personen:

250 gr couscous

half uitje

4 dl kippenbouillon

1 theelepel wasabi

1 eetlepel gembersiroop

3 eetlepels olijfolie

1 limoen

half uitje

1 theelepel suiker

3 ansjovis

500 gr tonijn

2 stronkjes witlof

2 bosuitjes

Bereiding:

Fruit een gesnipperd half uitje in een beetje olie. Voeg de couscous toe, roer goed door en blus af met de kokende bouillon, wasabi en gembersiroop. Draai het vuur uit, plaats een deksel op de pan en laat rustig garen. Meng 3 eetlepels olijfolie met het sap van de limoen, de ansjovisfilets, een half gesnipperd uitje, de suiker en het geraspte groen van een halve limoenschil. Pureer het geheel met de staafmixer tot een gladde dressing. Hak de tonijn in stukjes en breng ze op smaak met grof zeezout. Snijd het witlof en bosui in smalle reepjes.

Serveren:

Maak met behulp van een ring of kommetje een mooi hoopje couscous op elk bord. Verdeel de salade er over, schep daarop de tonijntartaar en druppel de dressing om en over het geheel.