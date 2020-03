Kamer weer aan de bak: nieuw debat over volle ic’s

Aanleiding voor het nieuwe debat is de verwachte toename van het aantal coronapatiënten op de intensive care. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht dat er volgende week 500 tot 1000 coronapatiënten op de intensive-careafdelingen liggen, vooral in Noord-Brabant.

Het zal het derde keer in korte tijd zijn dat de Tweede Kamer in uitgedunde versie bijeenkomt om te debatteren over de coronacrisis.

Woensdag ging het debat vooral over de maatregelen die het kabinet heeft genomen om verspreiding te voorkomen en de steunmaatregelen voor de economie. Volgende week zal het vooral gaan over de belasting of overbelasting van de zorg door de coronavirus.

Premier Rutte in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

Momenteel zijn er in Nederland 575 ic-plekken beschikbaar voor coronapatiënten. Dat zou kunnen worden uitgebreid tot 1500, al zijn er dan wel 500 extra beademingsapparaten nodig.