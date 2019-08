Man overleden in supermarkt Wageningen

De man overleed ter plaatse in de Wageningse supermarkt. Archieffoto. Ⓒ Google Maps

WAGENINGEN - Een man is dinsdagmiddag in supermarkt Hoogvliet in Wageningen overleden. „Er moest iemand gereanimeerd worden”, zegt een woordvoerder van de politie. Maar die hulp mocht niet meer baten.