Politie spreekt van misdrijf na vondst dode vrouw in Kerkrade

Vlak nadat de politie het slachtoffer gevonden had werd een 41-jarige man uit Kerkrade gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De verdachte is dinsdag verhoord. Ook is er forensisch sporenonderzoek in de woning gedaan en een buurtonderzoek gehouden.

Een woordvoerder van de politie wil niets zeggen over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte. Volgens buurtbewoners zou het om een koppel met twee jonge kinderen gaan, maar daar gaat de woordvoerder niet op in.

