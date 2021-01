Nederlandse vrouw in cel na dagenlange rave bij Barcelona

Dat melden Spaanse media. De vrouw is aangehouden op verdenking van het overtreden van de strikte coronaregels, en riskeert zelfs een boete van 600.000 euro als ze wordt veroordeeld wegens een ‘misdrijf tegen de volksgezondheid’. Dat zal de rechter bepalen. De rol van nog eens vijf andere verdachten worden onderzocht.

Ook veel bezoekers van het feest kwamen uit ons land. Meer dan 300 feestgangers woonden de illegale rave bij, die werd gehouden in een verlaten pakhuis in Llinara de Valles, een dorp ongeveer 40 kilometer ten noorden van Barcelona. Buren spraken zelfs van wel duizend gasten, maar meerdere mensen zouden het feest hebben verlaten voor agenten ingrepen.

De politie heeft naast de Nederlandse ook een 22-jarige man uit Tarragona opgepakt. Mogelijk volgen er nog meer arrestaties.

De rave bij Barcelona was al dagen aan de gang toen de politie er een einde aan maakte. Het feest begon zaterdag rond het middaguur. De eerste waarschuwingen kwamen donderdagavond, toen volgens de agenten meer dan 200 voertuigen, veelal met buitenlandse kentekenplaten, de parkeerplaats van het industriegebouw Bòbila bezetten.

Naast het aanhouden van mensen werd ook muziekapparatuur en alcohol in beslag genomen. Op beelden is te zien dat er een enorme politiemacht aanwezig is bij het pakhuis, en dat de sfeer gespannen is. Een vrouw werd tijdens de inval halfnaakt aangetroffen,

De aanwezigen kunnen een boete krijgen van 300 euro, al bestaat de vrees dat het lastig wordt om die te innen bij buitenlandse bezoekers. Velen hielden zich ook niet aan coronamaatregelen zoals het dragen van een mondkapje.