Pakistaanse oud-premier Khan aangeklaagd onder terrorismewet

Lokale media melden dat in het politierapport staat dat de uitspraken van de voormalige premier gelijk staan aan „opzettelijke en illegale intimidatie van de politie en de rechterlijke macht in het land.” Volgens Fawad Chaudhry, uit de leiding van Khans politieke partij, is de oud-premier nog niet opgepakt. Hij zou nog steeds in Islamabad zijn.

Khan werd in 2018 tot premier verkozen. In april van dit jaar zegde het Pakistaanse parlement het vertrouwen in hem op. Khan is de eerste premier in de Pakistaanse geschiedenis die op deze manier ten val werd gebracht. Hem werd slecht leiderschap verweten en incompetentie in economische kwesties.

In recente maanden trekken zijn rally’s echter tienduizenden bezoekers. Ook wist zijn partij, Pakistaanse beweging voor gerechtigheid (PTI), tijdens lokale verkiezingen in juli een grote overwinning te halen in de provincie met de meeste inwoners, Punjab. Ook bij de verkiezingen in Karachi, het economisch centrum van Pakistan, deed de partij het eerder deze maand goed.

De Pakistaanse mediawaakhond besloot recentelijk al een verbod in te stellen op het live uitzenden van Khans toespraken op nieuwszenders.