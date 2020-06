Natste dag in maanden: bliksem, hagel en waterhozen

De regen is broodnodig voor de gortdroge natuur, aldus Weeronline. „Het neerslagtekort was tot donderdag opgelopen naar 179 millimeter. Door de bewolking, lage temperaturen en regen is er vandaag nauwelijks iets verdampt en daarmee zal het tekort ongeveer 10 millimeter kleiner zijn geworden. Daarmee kunnen we spreken van enige verlichting van de droogte.”

Weer.nl signaleerde waterhozen op het IJsselmeer, een niet-alledaags verschijnsel. Ze ontstaan door de botsing van koude bovenlucht met relatief warm water. In een waterhoos kunnen flinke windsnelheden ontstaan. Ook is er vrijdag sprake van hagel en onweer.

Regen is zegen

Vooral ondiep wortelende planten, zoals grassen, hebben vrijdag geprofiteerd van de regen, volgens Weeronline . „De bovenste bodemlaag is door de regen goed nat geworden, maar waarschijnlijk dringt de regen niet door tot in de diepere bodemlagen. Hierdoor stijgt het grondwaterniveau niet of nauwelijks. De droogteproblemen blijven voor bomen dus onverminderd aanhouden.”

Natuurmonumenten noemde vrijdag de droogte op dit moment „dramatischer” dan die in de voorgaande twee jaren en pleit voor acute noodmaatregelen. Loofbomen als eiken en beuken verliezen nu al blad door de droogte. Ook sterven bomen af door onvoldoende vocht.

Komend weekeinde trekken er meer buien over het land.