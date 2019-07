Voor het eerst 40+ graden in Nederland

Westdorpe kwam met 40,6 graden iets lager uit dan Gilze-Rijen. Ook in Wilhelminadorp, Woensdrecht, Eindhoven, Arcen, Hupsel en op weerstation Twenthe werd de 40-gradengrens gepasseerd. Ook in De Bilt was het nog nooit zo warm. Het werd daar 37,5 graden, meldt Weeronline.

Op kaart: zo warm was het vandaag bij jou in de buurt

De temperatuur van 42 graden die eerder donderdag in Deelen bij Arnhem werd geregistreerd, is ongeldig verklaard door het KNMI. In korte tijd steeg de temperatuur „ongeloofwaardig snel” en daarom onderzoekt het weerinstituut waardoor de thermometer niet goed functioneerde.

Het vorige temperatuurrecord had 75 jaar standgehouden. Op 23 augustus 1944 werd een temperatuur van 38,6 graden gemeten in het Gelderse Warnsveld.

