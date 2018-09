Centrale banken komende week in hoofdrol

Eerder deze maand reageerden beleggers nog teleurgesteld dat dergelijke stappen uitbleven. De Federal Reserve besloot op 11 juli pas in te zullen grijpen bij een verslechtering van de Amerikaanse economie. De ECB verlaagde een week eerder de rente van 1 naar 0,75 procent, maar kwam niet met verdere stimulans.

De aandelenbeurzen wereldwijd schoten in de laatste paar dagen van de afgelopen week omhoog nadat ECB-president Mario Draghi zei er alles aan te zullen doen om de euro te redden. Draghi hintte er bovendien op dat de ECB opnieuw kan overgaan tot het opkopen van staatsleningen van zwakke eurolanden om de hoge rentes op die leningen te drukken.

Hoop

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 2,82 punten (0,9 procent) hoger op 323,31 punten. De MidKap-index van middelgrote fondsen steeg 1,82 punten (0,4 procent) tot 500,47 punten.

De opmerkingen van Draghi, zwakke macro-economische cijfers en over het algemeen sombere prognoses uit het bedrijfsleven voor de rest van dit jaar hebben de hoop op maatregelen van de centrale banken alleen maar versterkt. De Fed neemt woensdag zijn rentebesluit, de ECB volgt donderdag.

Andere aandachtspunten in de komende week zijn de onderhandelingen van Griekse politici over bezuinigingen in de komende 2 jaar op maandag en een aantal tweedekwartaalcijfers. Op het Damrak krijgen beleggers de resultaten van onder meer Air France-KLM, Imtech en Delta Lloyd voorgeschoteld. Op vrijdag verstrijkt de termijn waarbinnen aandeelhouders van Fraser & Neave hun aandelen kunnen aanmelden bij Heineken. De Nederlandse brouwer wil zijn partner in Asia Pacific Breweries uitkopen.