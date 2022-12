Turkse inflatie daalt voor het eerst in een jaar

De inflatie bedroeg er in november 84,4 procent. In oktober was de inflatie er nog gestegen naar 85,5 procent, of het hoogste niveau in 24 jaar tijd.

De inflatie in Turkije wordt aangezwengeld door de lage koers van de lira, waardoor import duurder wordt. De Russische inval in Oekraïne heeft energie en grondstoffen er net als in de rest van de wereld duurder gemaakt. In tegenstelling tot andere centrale banken bekampt de Turkse centrale bank de inflatie evenwel niet met hogere rentevoeten. De rente is er zelfs meermaals verlaagd.