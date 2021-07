Honderdduizenden peuken opgeraapt van straat: ’Het is echt meuk’

„Een sigarettenfilter zit vol plastic en is echt heel slecht voor het milieu”, geeft Karl Beerenfenger, een van de initiatiefnemers achter de actie Plastic PeukMeuk 2021 aan.

„In de hele discussie over de plastic vervuiling komen de sigarettenpeuken nauwelijks aan bod. Bijna alle filters zij gemaakt van cellulose acetaat, oftewel plastic’’, vervolgt hij terwijl hij met een houten knijper de restjes van straat plukt.

Omdat de organisatoren, elf instanties verenigd in het Plastic Peuken Collectief, zich ervan bewust zijn dat je de gewoontes van velen niet zomaar verandert, bedachten ze deze ludieke raapactie. Midden op de Dam vormde zich zaterdagmiddag een kunstwerk van alle in de hoofdstad opgeraapte peuken. Op alle andere plekken in het land werden de sigarettenrestjes verzameld en bij het restafval weggegooid.

Vuilniswagen vol per dag

„Naar schatting miljarden peuken liggen in Nederland op straat en op deze manier dragen we een beetje bij. Het gedrag van mensen om een sigarettenrest weg te gooien is er zo ingesleten, dat krijg je niet zomaar weg. Maar met deze acties krijgen we wel wat aandacht ervoor. We delen ook zakasbakken uit waar mensen hun peuken in kunnen bewaren, om ze later weg te gooien in de afvalbak. We gooien met zijn alleen een vuilniswagen vol peuken weg per dag!”

Bernadette Hakken, alias Het Peukenmeisjes deponeert een emmer met sigarettenpeuken bij het Nationaal monument op de Dam in Amsterdam. Ⓒ MARCEL ANTONISSE

Het Plastic Peuken Collectief hoopt dat de tabaksindustrie in de toekomst komt met milieuvriendelijke alternatieven voor de filter. „Er zijn al opties en er lopen diverse onderzoeken naar filters op biobasis.”

Het peuken rapen maar ook andere schoonmaakacties zijn overigens momenteel een flinke trend. Zo zijn er ploggers, mensen die al hardlopend afval verzamelen. En er is, mogelijke mede door corona, een groeiende groep mensen die plandelen (al wandelend plastic opruimen).

Peukenmeisje

Een van de Nederlanders die hier bijna een dagtaak aan heeft, is het ’Peukenmeisje’ Bernadette Hakken. Ook zij is zaterdag ijverig bezig rond de Amsterdamse Dam met een flinke groep vrijwilligers. „Ik doe dit al een tijd en verwacht dat ik ergens deze zomer mijn 300.000 sigarettenrestje van straat haal. Allemaal opgeraapt sinds 2018”, vertelt de dame die uit Rheden komt.

„Ooit deed ik mee aan een strandschoonmaakactie in Scheveningen en de effecten van achtergelaten peuken bleven bij me hangen. En sindsdien ben ik zeer actief en raap ik dagelijks”, vertelt ze enthousiast.

Uiteindelijk werden er tijdens de speciale volgens de organisatie actie ruim een half miljoen peuken opgeraapt door het hele land.