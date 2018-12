Kromo: Het gaat maar om één ding

En wat er volgende week gebeurt, ach, dat ziet ze dan wel weer. „Of ik er wel eens bij stil sta dat Londen mijn leven definitief kan veranderen? Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk dwalen ook mijn gedachten wel eens af. Maar het is verspilde energie om me nu al bezig te houden met wat er straks misschien met me gaat gebeuren. Ik zit in een tunnel. Wat er gebeurt als ik daar straks uit kom, zien we dan wel weer.’’

„Als ik zoiets zeg, denken mensen misschien wel dat ik emotieloos ben, of zo. Maar dat is niet zo. Ik relativeer bepaalde zaken, dat wel. Toen het dit jaar tijdens de Eindhoven Swim Cup de avond na de 100 vrij tot me doordrong dat ik met 52,75 de snelste tijd van 2012 had gezwommen, was ik echt héél blij. Tegelijkertijd besefte ik meteen dat ik er niets aan had. Want er is maar één wedstrijd waar het dit jaar om gaat.’’