Roemer wil geen gedoogconstructie

Roemer zegt in het interview nooit een voorstander te zijn geweest van een kabinet met een gedoogpartner. „Omdat je één partij op een plek zet waar ze kan roepen en schreeuwen wat ze wil, maar die je nooit ter verantwoording kan roepen.”

Nieuwsuur zond ook een deel van een interview uit met PVV-leider Geert Wilders, die gedoogpartner was van het inmiddels gevallen kabinet van VVD en CDA. Hij zou bij de vorming van een nieuw kabinet graag weer de positie van gedoger krijgen. Ook zou hij graag regeren.

„Ik realiseer me ook dat heel veel partijen de PVV uitsluiten. Maar ik weet ook, daarvoor loop ik lang genoeg rond, dat de politieke werkelijkheid op 13 september een hele andere kan zijn dan op 12 september”, zei Wilders.

In de uitzending kwamen ook andere partijleiders aan het woord. Zij maken zich ook zorgen over de politieke stabiliteit van Nederland. Een minderheidskabinet is echter niet voor alle partijen een optie: PvdA, D66 en CDA willen regeren met een meerderheid.

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma noemt dat beter voor Nederland. Pvda-leider Diederik Samsom stelt dat in theorie beide opties mogelijk zijn. Maar „moeilijke besluiten kun je het best nemen met zoveel mogelijk steun”, stelde hij. Alexander Pechtold van D66 vond het minderheidskabinet „geen succesnummer”.

De VVD en SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit. „Het kan werken”, zei SGP-leider Kees van der Staaij.