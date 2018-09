Riviertje de Gulp steeg in half uur 1,5 meter

Ook vlak over de grens in België deden zich soortgelijke problemen als in Slenaken voor. Het waterschap inventariseert maandag wat er precies gebeurd is. „Dan onderzoeken we hoeveel regen er gevallen is en waar”, zei de woordvoerster.

Het waterschap schoot de brandweer direct na de eerste meldingen te hulp, onder meer met pompen. De brandweer is zondag nog steeds doende met het wegpompen van water uit de getroffen hotels en het restaurant. De ravage is enorm, veel is vernield of zit onder de modder.

Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Gulpen-Wittem, waar Slenaken onder valt, bezocht het dorp zondag. Ook hij benadrukte dat de vloedgolf door de snelheid waarmee deze zich ontwikkelde, niet te voorzien was. „We zijn erdoor overvallen”, zei hij.

Van den Tillaar sprak zondag met door de overstromingen getroffen mensen. „De mensen zijn zwaar gedupeerd. Ze zijn aangeslagen en moe. Logisch, ze zijn de hele nacht in touw geweest.” De gasten van de volgeboekte hotels hoefden hun vakantie niet in het water te zien vallen. „Dit is een kleine gemeenschap, waar iedereen voor elkaar in de bres springt”, zei Van den Tillaar. „Alle gasten zijn goed geholpen”.

Hij zei verder dat ook een opslagloods van bierbrouwerij Gulpener in het stroomafwaarts gelegen Gulpen door het aanzwellende water is overspoeld, evenals enkele particuliere panden langs het riviertje. „De komende dagen brengen we de schade in beeld”, aldus Van den Tillaar.