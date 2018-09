Fyra lijkt toch succes te worden

Maakten in december 2009, enkele maanden na de introductie van de Fyra, nog ruim 30.000 reizigers gebruik van de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Amsterdam, in mei van dit jaar waren dat er bijna 278.000. Inmiddels is de lijn uitgebreid naar Breda. De afgelopen maand lag het aantal reizigers door de vakantieperiode iets lager, namelijk op 237.844.

De Fyra is omstreden omdat al gauw na de introductie van de hogesnelheidstrein bleek dat reizigers de tijdwinst niet vonden opwegen tegen een duurder kaartje en daardoor wegbleven. Het ministerie van Infrastructuur moest zelfs ingrijpen om de exploitant van de hogesnelheidslijn HSA (onderdeel van de NS) van de financiële ondergang te redden.