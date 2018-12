Phelps: Dit was een waardeloze race

Michael Phelps was na afloop van zijn vierde plaats op de 4x100 meter wisselslag kritisch op zichzelf. „Het was een waardeloze race", aldus de Amerikaan, die zijn eerste olympische titel kwijtraakte. "In de eerste 200 meter voelde ik me goed, maar de laatste 100 ging het niet meer. De andere drie zwommen een veel betere race en slimmer, daarom staan zij op het podium. Maar ik had al geluk dat ik nog de finale haalde. Ik was er al vanuit gegaan dat ik vierde of vijfde zou worden.”