Het ongeluk gebeurde op de Markt in Beilen (Drenthe). Na de botsing raakte de 88-jarige man beklemd en moest hij door hulpdiensten uit zijn benarde positie worden bevrijd. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De man, die overigens goed aanspreekbaar was, is daarna meteen naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.