Haase: prestatie om trots op te zijn

Robin Haase was zaterdag dolblij met de prolongatie van zijn titel bij het toernooi in Kitzbühel. „Dit is fantastisch”, zei de Haagse tennisser na zijn zege op de Duitser Philipp Kohlschreiber. „Prolongatie van een titel dat doen toch vooral de grote namen, uit de top vijf, bij grandslams of de andere grotere toernooien. Ik hoor nu in zo'n rijtje thuis. Dat is wel een prestatie om trots op te zijn.”