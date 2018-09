Cancellara doet niet mee aan WK in Valkenburg

Cancellara brak in april zijn rechtersleutelbeen bij een val in de Ronde van Vlaanderen. Ook tijdens de olympische wegrit in Londen ging hij tegen de grond en bezeerde hij opnieuw zijn rechterschouder. De Zwitser heeft nu besloten om volgende week de pinnen - die waren aangebracht om de breuk te laten herstellen - operatief te laten verwijderen. Daarna focust hij zich op 2013.

Inleveren olympische titel

Voor Cancellara was 2012 een moeilijk jaar, met valpartijen in de wedstrijden die zijn hoofddoel waren: de Ronde van Vlaanderen en de Spelen. In de olympische tijdrit moest hij bovendien zijn titel afstaan aan Bradley Wiggins. Toch ziet het 'mindere' seizoen van 'Spartacus' er nog steeds indrukwekkend uit, met onder meer proloogwinst in de Tour en zeven dagen gele trui.