'Broer Bernard Madoff bekent schuld'

De broer van megafraudeur Bernard Madoff zal schuld bekennen aan fraude. Dat maakten Amerikaanse aanklagers woensdag bekend. Peter Madoff had een hoge functie binnen het bedrijf van zijn broer en zal naar verwachting vrijdag in een New Yorkse rechtbank bekennen. In ruil daarvoor eist de openbaar aanklager geen hogere celstraf dan 10 jaar.